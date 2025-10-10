Sucesos

Femicidio de María Tacsan Ulate: queda en firme condena de 35 años de cárcel para su esposo

En firme sentencia a médico Carlos Andrés Pérez Hernández por femicidio de su esposa María Tacsan Ulate al rechazarse recursos de casación

Por Juan Fernando Lara Salas
María del Carmen Tacsan Ulate, de 40 años, fue asesinada por su esposo Carlos Andrés Pérez Hernández, confirmó la Justicia costarricense. Fotografía: Tomada de facebook







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

