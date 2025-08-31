Sucesos

Médico sospechoso de aprovechar sus conocimientos para matar a su esposa y beneficiarse de su póliza

El caso, que pronto irá a juicio, se remonta a julio de 2020

Por Natalia Vargas

Un médico de apellido Carmona es sospechoso de asesinar a su esposa con una inyección cargada con altas dosis de medicamentos, en apariencia, para beneficiarse de una póliza que la mujer pagaba y de la cual él era el primer beneficiario. El Ministerio Público lo señala por el delito de femicidio.








