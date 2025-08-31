Médico sospechoso de aprovechar sus conocimientos para matar a su esposa y beneficiarse de su póliza

De acuerdo con la acusación, durante el matrimonio, Carmona agredía con frecuencia a su esposa, identificada como de apellido Arroyo. Según detalló el Poder Judicial, el médico controlaba su ubicación, limitaba sus actividades sociales e, incluso, habría planeado la forma en que la mataría.
Presuntamente, el hombre ideó la muerte de su esposa suministrándole medicamentos por vía intravenosa para tratar la colitis que ella padecía. De esa manera, generó confianza y redujo las posibilidades de que descubriera sus intenciones de acabar con su vida.
El 15 de julio de 2020, se sospecha que Carmona materializó su plan. Ese día, “aprovechando su conocimiento profesional y condición de médico”, mientras se encontraba a solas con la mujer en una habitación, le suministró dosis altas de medicamentos que le causaron la muerte inmediata.
Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.
