Médico sospechoso de aprovechar sus conocimientos para matar a su esposa y beneficiarse de su póliza

Un médico de apellido Carmona es sospechoso de asesinar a su esposa con una inyección cargada con altas dosis de medicamentos, en apariencia, para beneficiarse de una póliza que la mujer pagaba y de la cual él era el primer beneficiario. El Ministerio Público lo señala por el delito de femicidio.

De acuerdo con la acusación, durante el matrimonio, Carmona agredía con frecuencia a su esposa, identificada como de apellido Arroyo. Según detalló el Poder Judicial, el médico controlaba su ubicación, limitaba sus actividades sociales e, incluso, habría planeado la forma en que la mataría.

Presuntamente, el hombre ideó la muerte de su esposa suministrándole medicamentos por vía intravenosa para tratar la colitis que ella padecía. De esa manera, generó confianza y redujo las posibilidades de que descubriera sus intenciones de acabar con su vida.

El 15 de julio de 2020, se sospecha que Carmona materializó su plan. Ese día, “aprovechando su conocimiento profesional y condición de médico”, mientras se encontraba a solas con la mujer en una habitación, le suministró dosis altas de medicamentos que le causaron la muerte inmediata.

La víctima sufrió una intoxicación mixta, edema y hemorragia pulmonar, mientras sus propios hijos estaban en la misma vivienda.

Tras el fallecimiento, el hombre, en apariencia, ingresó a la cuenta bancaria de su esposa y sustrajo al menos ¢1 millón.

Cinco años después, el juicio contra el acusado se llevará a cabo del 1.° al 26 de setiembre en el Tribunal Penal de Liberia, por el delito de femicidio.