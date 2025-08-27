Juicio por femicidio de joven en Cartago ya tiene fecha

Amaly tenía 18 años cuando fue asesinada, aparentemente por su pareja. Foto: Suministrada por Keyna Calderón

El juicio contra un joven de 17 años, por el femicidio de Amaly Nicole Rodríguez Martínez, de 18 años, se realizará del 23 al 25 de setiembre en el Tribunal Penal Juvenil de Cartago.

El crimen ocurrió el 5 de abril en el Dique, en Taras de Cartago, donde Rodríguez, de nacionalidad nicaragüense, recibió un disparo en su cara, en apariencia, por parte de su novio. Ella fue trasladada por su padre al Hospital Max Peralta, pero fue declarada fallecida al llegar.

“Nosotros estamos preparando nuestra querella privada, Amaly vivió muchas situaciones de violencia. La familia quiere justicia por la muerte de su hija, mientras trataba de reconstruir su vida en un país que no tiene los medios para desvictimizar”, declaró la abogada de la familia de la víctima, Angie Arce.

El sospechoso de apellido Mejía había huido del país, pero días después fue detenido en Nicaragua y posteriormente extraditado para quedar a la orden de las autoridades costarricenses.

Tras el arresto, la madre de la joven, Alexandra Martínez, afirmó que “esto nos trae un poco de paz. Desde un inicio siempre le pedimos que se entregara, era lo único que queríamos. Nosotros no le guardamos rencor, lo que queríamos es que se hiciera justicia y todo esto se aclarara".

Según lo relatado por el padre de la víctima, Lenin Rodríguez, a La Nación, él se encontraba en su hogar, a solo tres casas de distancia de donde ocurrió el crimen, acompañado de algunos familiares. Al escuchar los disparos, salió corriendo y fue informado por los vecinos de que su hija había sido herida, luego de que el novio pidiera auxilio.

Al llegar a la casa del novio de su hija, encontró a Amaly tirada en la cama, bañada en sangre.

“Cuando escuché los tiros, salí corriendo y escuché el nombre de mi hija. Los vecinos me dijeron que ella estaba herida”, recordó Lenin, visiblemente afectado.