Juicio por femicidio de joven en Cartago ya tiene fecha

Amaly Nicole Rodríguez fue asesinada el 5 de abril en la casa de su novio, quien ahora es el sospechoso del femicidio

Por Keyna Calderón, corresponsal GN y Yeryis Salas
Se observa a una joven que mira a la cámara y parece lanzar un beso
Amaly tenía 18 años cuando fue asesinada, aparentemente por su pareja. Foto: Suministrada por Keyna Calderón (Keyna/Keyna Calderón)







