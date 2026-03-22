Sucesos

‘Me vendían por un paquete de cigarrillos’: la historia de Julia, una sobreviviente más de trata de personas

Julia reconstruye su vida en Costa Rica tras una infancia, adolescencia y adultez marcadas por abusos, explotación y trata

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Por Natalia Vargas
Trata de Personas fundación Rahab
Julia vive en Costa Rica desde los siete años. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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