Madre de cuatro niños es víctima de femicidio en Oreamuno de Cartago

La joven recibió la agresión en octubre y murió este domingo.

Joselin de los Ángeles Ramírez Pérez, madre de cuatro niños, falleció el pasado domingo en el Hospital Calderón Guardia, un mes y medio después de recibir un impacto de bala en la cara, en apariencia, por parte de su esposo, lo que la convierte en la víctima 34 de femicidio en Costa Rica este año.

Ramírez, de 28 años y vecina de Cot de Oreamuno, en Cartago, cumplió un año de matrimonio el 18 de noviembre, cuando ya estaba hospitalizada.

El ataque se dio en su vivienda el 14 de octubre, cuando el esposo de apellido Ramírez la atacó, y horas después fue detenido por la Fuerza Pública.

Según el reporte preliminar, al llegar al lugar, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) localizaron a la mujer en la planta baja con una herida de bala en el ojo izquierdo y signos vitales débiles.

La madre de la mujer relató a las autoridades que minutos antes había escuchado una fuerte discusión entre su hija y el sospechoso, seguida de un disparo.

Algunos conocidos, que no se quisieron identificar, lamentaron el fallecimiento de la joven madre por la forma como ocurrieron los hechos, el estado en el que ella estaba, por dejar unos hijos tan pequeños y por el dolor de su madre.

Ramírez fue velada la noche de este lunes y el martes se realizó el sepelio.

Por medio de la oficina de prensa del Patronato Nacional de la Infancia, se confirmó que los niños permanecen en una alternativa de cuido institucional y se valora que un familiar pueda protegerlos posteriormente.

Este es el tercer año consecutivo en el que, a menos de un mes de finalizar el año, la cifra de femicidios supera ya las 30 víctimas.

En lo que va del año, 11 mujeres murieron por ataques con arma blanca, ocho por arma de fuego y una a golpes. Del resto de casos no se conocen detalles.