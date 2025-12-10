Sucesos

Madre de cuatro niños es víctima de femicidio en Oreamuno de Cartago

Joven de 28 años recibió un impacto de bala en octubre, en apariencia por parte de su esposo, y murió este domingo en el hospital

Por Keyna Calderón, corresponsal GN y Yeryis Salas
femicidio
La joven recibió la agresión en octubre y murió este domingo. (Suministrada/Suministrada)







Yeryis Salas

