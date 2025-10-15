Sucesos

Detenido sospechoso de dispararle en la cabeza a su pareja tras una discusión

La mujer fue llevada en condición crítica al Hospital Max Peralta, en Cartago

Por Natalia Vargas
Un hombre de apellido Ramírez fue detenido tras presuntamente dispararle a en la cabeza a su pareja.
Un hombre de apellido Ramírez fue detenido tras presuntamente dispararle a su pareja en la cabeza. (Keyna Calderón/Cortesía)







