Detenido sospechoso de dispararle en la cabeza a su pareja tras una discusión

Un hombre de apellido Ramírez fue detenido tras presuntamente dispararle a su pareja en la cabeza.

Un hombre de apellido Ramírez fue detenido por la Fuerza Pública, como principal sospechoso de dispararle en la cabeza a su pareja, una mujer identificada con el mismo apellido y quien tendría alrededor de 30 años.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche del martes, cuando se recibió el reporte de una mujer herida por proyectil de arma de fuego dentro de una vivienda en Cot, Oreamuno de Cartago.

De acuerdo con el reporte preliminar, al llegar al lugar, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) localizaron a la mujer en la planta baja con una herida de bala en el ojo izquierdo y signos vitales débiles.

LEA MÁS: Femicidios: Costa Rica mantiene este año las cifras de un infausto récord

La madre de la mujer relató a las autoridades que minutos antes había escuchado una fuerte discusión entre su hija y el sospechoso, seguida de un disparo.

El hombre huyó a pie del sitio y la víctima fue llevada en condición crítica al Hospital Max Peralta por socorristas de la Cruz Roja. Desde entonces, permanece hospitalizada.

A eso de las 2 p. m., oficiales de la Fuerza Pública ubicaron al presunto responsable en una vivienda en calle Santa Rosa y fue aprehendido en el lugar.