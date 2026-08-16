Madre de cuatro menores fue asesinada en bar

La noche del sábado 15 de agosto una joven madre de cuatro menores fue asesinada dentro de un bar en Matina de Limón. La víctima recibió múltiples impactos de bala.

Un ataque armado dentro de un bar en Matina de Limón cobró la vida de una joven madre quien tenía cuatro hijos, todos menores de edad. Este caso se suma al asesinato de un hombre en Cartago ocurrido horas antes.

De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió pasadas las ocho de noche del sábado 15 de agosto cuando la víctima se encontraba dentro del establecimiento comercial como clienta.

Keylin Gabriela Murillo Jiménez de 30 años fue asesinada la noche del 15 de agosto dentro de un bar en Matina de Limón. La víctima tenía cuatro hijos menores de edad. (Foto: cortes/Foto: cortesía)

“En determinado momento, se escucharon múltiples disparos y esta mujer quedó fallecida en el lugar”, indicó el OIJ.

La ofendida fue identificada como Keylin Gabriela Murillo Jiménez, quien era vecina de la zona y quien apenas el miércoles 5 de agosto celebró sus treinta años.

Murillo era madre de cuatro menores entre los dos y los 13 años

La Policía Judicial reportó que Murillo Jiménez recibió impactos de bala en la cabeza, el abdomen y los glúteos. Su cuerpo fue trasladado a Medicatura Forense donde le practicaron la autopsia.

Otros casos

El asesinato de esta joven madre se suma a otros casos ocrridos durante el fin de semana como el de un hombre de apellido Ramírez, de 20 años, quien fue atacado en vía pública en Agua Caliente de Cartago.

El OIJ detalló que el fallecido iba como acompañante en un vehículo con otro hombre que resultó herido. Los sicarios se desplazaban en otro carro y tras el ataque huyeron del sitio.

En el barrio El Recreo de Turrilaba se reportó el crimen de un hombre de apellido Vásquez, ultimado con un arma de fuego y recibió múltiples heridas.

Según la versión de testigos, a eso de la medianoche se escucharon varias detonaciones y los cuerpos de socorro declararon fallecido en el sitio a Vásquez, quien tenía 28 años.

La tarde del viernes, el OIJ reportó que la cifra nacional de homicidios era 487 casos, a los que se suman cuatro casos ocurridos durante las últimas horas, entre ellos la muerte un niño de 12 años en Mastate de Orotina de Alajuela, quien recibió heridas por arma de fuego.