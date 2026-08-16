Sucesos

Madre de cuatro menores fue asesinada en bar

Hecho ocurrió la noche del Día de la Madre

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Por Christian Montero
La noche del sábado 15 de agosto una joven madre de cuatro menores fue asesinada dentro de un bar en Matina de Limón. La víctima recibió múltiples impactos de bala.
La noche del sábado 15 de agosto una joven madre de cuatro menores fue asesinada dentro de un bar en Matina de Limón. La víctima recibió múltiples impactos de bala. (Foto: Reiner Montero/Foto: Reiner Montero)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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