Supuesto miembro de grupo criminal opuesto a Los Maruja fue asesinado de múltiples disparos en Cartago

Un hombre de 25 años, identificado con los apellidos Paniagua Núñez, fue asesinado de múltiples disparos, mientras estaba en un vehículo en las inmediaciones del polideportivo de Cartago.

Las constantes disputas entre grupos criminales de Cartago, como Los Maruja, habrían cobrado la vida de un supuesto miembro de una organización hasta ahora poco mencionada: la de Tony el Barbero.

En torno a la 1 p. m. de este sábado, la Fuerza Pública atendió una balacera en las inmediaciones del polideportivo de la Vieja Metrópoli y dentro de un vehículo ubicó a una persona con múltiples impactos de bala.

Trascendió que el ofendido sería apellidos Paniagua Núñez, quien era vecino de Aguacaliente. Policialmente, el hombre de 25 años era vinculado con la estructura de Tony el Barbero que tiene disputas con Los Maruja.

Alias Tony el Barbero es un antiguo socio de Francisco de Jesús Ramírez Angulo, alias Picarita, asesinado presuntamente en octubre del 2022 por orden de Los Muruja.

La antigua vivienda de alias Picarita que estaba bajo dominio de Los Maruja tras su asesinato, fue demolida el 22 de julio de este año, tras una gestión liderada por la Policía de Control de Drogas.

Este nuevo episodio de violencia en Cartago se suma a otros ocurridos durante este año que han tenido como autores a integrantes de bandas como Los Chacales, Los Gery y la de Gordo Leo.

Otro fallido en Paraíso

Este sábado la Fuerza Pública y la Cruz Roja también atendieron el hallazgo de una persona fallecida en Paraíso, en La Laguna. De momento, solo trascendió que se trata de un adulto, cuya identidad se desconoce.

Tampoco se sabe las razones de su muerte. La escena fue custodiada por agentes del Organismo de Investigación (OIJ) y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia.

De acuerdo con el último reporte de homicidios del OIJ, con corte al viernes 14 de agosto, a nivel nacional se reportaron 487 homicidios, hace un año al mismo día, fueron 551.

San José lidera ese conteo con 138 hechos violentos, le sigue Limón con 117 y Puntarenas con 81.

En cuanto a Cartago, se reportan 42 asesinatos, una diferencia de cinco muertes violentas en comparación con el mismo periodo del 2025.