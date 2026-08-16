Sucesos

Supuesto miembro de grupo criminal opuesto a Los Maruja fue asesinado de múltiples disparos en Cartago

Crimen ocurrió frente al polideportivo de la Vieja Metrópoli

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Por Christian Montero
Un hombre de 25 años identificado como Anderson Antonio Paniagua Núñez fue asesinado de múltiples disparos mientras estaba en un vehículo en las inmediaciones del polideportivo de Cartago.
Un hombre de 25 años, identificado con los apellidos Paniagua Núñez, fue asesinado de múltiples disparos, mientras estaba en un vehículo en las inmediaciones del polideportivo de Cartago. (Foto: cortes/Foto: cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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