Sucesos

Niño de 12 años muere baleado en Orotina

El menor presentaba heridas de arma de fuego en el tórax y la cabeza

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Por Arianna Villalobos Solís
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
La Cruz Roja confirmó la muerte de un menor de 12 años baleado en Orotina. (IStock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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