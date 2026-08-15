Niño de 12 años muere baleado en Orotina

La Cruz Roja confirmó la muerte de un menor de 12 años baleado en Orotina.

Un menor de 12 años murió baleado la noche de este viernes en Mastate de Orotina, Alajuela, informó la Cruz Roja Costarricense.

Según el reporte de la institución, el incidente fue reportado a las 9:35 p. m., lo que movilizó una Unidad Básica de Atención hasta el sitio.

Al llegar, los cruzrojistas encontraron al menor con heridas de arma de fuego en el tórax y la cabeza. El niño ya no presentaba signos vitales.

Por el momento, se desconocen las circunstancias que rodearon el hecho. El cuerpo quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizará las pesquisas correspondientes.