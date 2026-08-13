Sucesos

Macho Coca sobre torturas que denunció: ‘Le doy gracias a Estados Unidos que me está llevando de este país, me está salvando la vida’

Declaración la brindó minutos antes de ser extraditado.

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Por Christian Montero

Gilberth Bell Fernández, alias Macho Coca, extraditado este jueves a Estados Unidos junto con Gabriel Lozano, conocido como Compadre, se refirió a las presuntas torturas que vivió mientras estuvo en Máxima Seguridad de La Reforma.








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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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