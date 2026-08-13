Macho Coca sobre torturas que denunció: ‘Le doy gracias a Estados Unidos que me está llevando de este país, me está salvando la vida’

Gilberth Bell Fernández, alias Macho Coca, extraditado este jueves a Estados Unidos junto con Gabriel Lozano, conocido como Compadre, se refirió a las presuntas torturas que vivió mientras estuvo en Máxima Seguridad de La Reforma.
Gilberth Bell Fernández, alias Macho Coca, extraditado este jueves a Estados Unidos junto con Gabriel Lozano, conocido como Compadre, se refirió a las presuntas torturas que vivió mientras estuvo en Máxima Seguridad de La Reforma.
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