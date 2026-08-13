Macho Coca sobre torturas que denunció: ‘Le doy gracias a Estados Unidos que me está llevando de este país, me está salvando la vida’

Gilberth Bell Fernández, alias Macho Coca, extraditado este jueves a Estados Unidos junto con Gabriel Lozano, conocido como Compadre, se refirió a las presuntas torturas que vivió mientras estuvo en Máxima Seguridad de La Reforma.

“He vivido con ratas, he sabido lo que es tener ratas en mi cara en ese lugar”, dijo Bell minutos antes de ser subido al avión de la DEA que lo lleva hacia la Corte Sur de Nueva York. “La presidenta dice que alimentan a los presos con comidas excelentes, sería bueno que los jueces vayan y vean con sus ojitos”, manifestó alias Macho Coca.

Según el extraditado, solo lo alimentaban con “dos bonetes y medio vaso de café”, lo que ha provocado que perdiera peso de manera muy rápida. “He bajado 45 kilos de peso, solo me dan arroz y huevos con sal”, aseguró en un video.

Gilbert Bell, alias Macho Coca

Bell afirma que pasó encerrado “con palomas en la celda, he vivido lleno del totolate de las palomas”, dijo y pidió a la presidenta, Laura Fernández, a los jueces y el fiscal que revisen su denuncia.

El presunto cabecilla criminal de Limón dijo antes de cerrar su declaración: “Le doy gracias a Estados Unidos que me está llevando de este país, me está salvando la vida, creo que voy a vivir unos días más”, concluyó.