Sucesos

Celso Gamboa denunció una tortura similar a la de Macho Coca y alias Compadre

Caso fue presentado ante fiscalía de Probidad.

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Por Christian Montero
Fotos de extraditados Macho Coca y alias Compadre
Gilberth Bell Fernández alias Macho Coca, extraditado este vienres a Estados Unidos, denunció presuntas torturas mientras estuvo en Máxima Seguridad de La Reforma. (Foto: captura de patna/Foto: captura de pantalla vídeo del MInisterio de Justicia)







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Celso Gamboa extraditadoToturturas Máxima SeguridadMacho Coca denuncia tortura
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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