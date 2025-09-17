Sucesos

Localizan sin vida a un hombre que fue arrastrado por una corriente en una playa de Puntarenas

El hombre desapareció desde el lunes

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Oficial rescata a cuatro personas en playa Caldera en su tiempo libre
Un hombre de 40 años apareció sin vida luego de que fue arrastrado por una corriente en Playa Piñuela, en Puntarenas. (Imagen con files ilustrativos) (MSP/MSP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente acuático
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.