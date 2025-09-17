Localizan sin vida a un hombre que fue arrastrado por una corriente en una playa de Puntarenas

Un hombre de 40 años apareció sin vida luego de que fue arrastrado por una corriente en Playa Piñuela, en Puntarenas. (Imagen con files ilustrativos)

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense localizaron, la mañana de este miércoles, el cuerpo de un adulto de 40 años que fue arrastrado por una corriente en Playa Piñuela, Puntarenas.

El hombre había desaparecido desde el lunes, cuando ingresó al mar y no se le vio más. Para llegar hasta el lugar, cruzrojistas y lugareños realizaron una incursión de aproximadamente tres kilómetros por zona montañosa.

A las 9:54 a. m., trabajaban en la extracción del cuerpo. La identidad del fallecido se desconoce.

Fallecidos en Jacó y Herradura

Justo esta mañana, la Cruz Roja confirmó la localización de los cuerpos de dos hombres que habían desaparecido en accidentes acuáticos separados en las playas de Herradura y Jacó, en Puntarenas.

Los hechos se registraron el pasado 15 de setiembre. Los hombres, cuyas identidades no han sido reveladas, desaparecieron en la tarde de ese día, lo que llevó a un operativo de búsqueda y rescate iniciado desde entonces.

Según detalló la Cruz Roja, en las labores participaron ocho socorristas, apoyados por tres ambulancias y una unidad de operaciones especiales. El rastreo se concentró en la zona costera, con la esperanza de dar con el paradero de las dos personas.