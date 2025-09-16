Cruz Roja y Guardacostas buscan a dos hombres desaparecidos en playas Jacó y Herradura

La Cruz Roja y Guardacostas de Costa Rica mantienen la búsqueda de dos hombres desaparecidos en playas de la costa pacífica. Se trata de dos accidentes acuáticos, ocurrido durante la tarde del 15 de setiembre, en playa Herradura y playa Jacó, en Puntarenas.

Según detalló Jorge Matamoros, Coordinador Operativo Regional de la Cruz Roja, en las labores de búsqueda participan ocho socorristas, quienes cuentan con el apoyo de tres ambulancias y una unidad de operaciones especiales.

El operativo se enfoca en el rastreo de la zona costera, con la esperanza de dar con el paradero de las dos personas. La vocería oficial indicó que la búsqueda continuará activa en las próximas horas.

Uno de los accidentes acuáticos ocurrió en playa Herradura este 15 de setiembre (imagen con fines ilustrativos). Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

(*) Noticia en desarrollo, más actualizaciones próximamente.