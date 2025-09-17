Aparecen cuerpos de dos hombres tras operativo de búsqueda en playas de Jacó y Herradura

La Cruz Roja Costarricense confirmó este miércoles la localización de los cuerpos de dos hombres que habían desaparecido en accidentes acuáticos separados en las playas de Herradura y Jacó, en Puntarenas.

Los hechos se registraron el pasado 15 de setiembre. Los hombres, cuyas identidades no han sido reveladas, desaparecieron en la tarde de ese día, lo que llevó a un operativo de búsqueda y rescate iniciado desde entonces.

Según detalló la Cruz Roja, en las labores participaron ocho socorristas, apoyados por tres ambulancias y una unidad de operaciones especiales. El rastreo se concentró en la zona costera, con la esperanza de dar con el paradero de las dos personas.

Lamentablemente, la intensa labor culminó con el hallazgo de ambos cuerpos este miércoles, poniendo fin a la incertidumbre de sus familiares.

Jorge Matamoros, Coordinador Operativo Regional de Cruz Roja, indicó este miércoles que embarcaciones de particulares en la zona, que se unieron a la búsqueda, fue posible la localización de las víctimas a eso de las 6:50 a.m. del primer cuerpo.

“Minutos después, apareció el segundo cuerpo. Ambos fueron entregados a Fuerza Pública para las diligencias correspondientes”, indicó.