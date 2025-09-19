Lluvias y tormentas impactarán Costa Rica este sábado: conozca las zonas con mayor riesgo

El IMN prevé aguaceros con tormentas en la zona norte y el Pacífico durante la tarde del sábado 20 de setiembre.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que las condiciones del tiempo para este sábado 20 de setiembre estarán influenciadas principalmente por factores locales como el calentamiento diurno y la entrada de brisa marina. Estas condiciones favorecerán la formación de nubosidad y lluvias en varias regiones del país.

Durante la madrugada y la mañana, se observará cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional. En el Pacífico Central y Pacífico Sur, se anticiparon lluvias costeras, especialmente en las primeras horas del día.

Por la tarde, el aumento de humedad favorecerá la aparición de aguaceros y tormentas eléctricas aisladas, especialmente en la zona norte, Pacífico Norte, las montañas del Caribe Norte y sectores cercanos a la frontera con Panamá. Al inicio de la noche, podrían registrarse lluvias aisladas en áreas del Pacífico Norte, la zona norte y zonas cercanas al Pacífico Sur.

En el Valle Central, se presentará nubosidad parcial durante todo el día. En San José, la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 26,6 °C. No se esperan lluvias significativas fuera de las zonas montañosas.

El Pacífico Norte experimentará aguaceros aislados en la tarde con posibilidad de tormenta eléctrica. En Liberia, las temperaturas oscilarán entre 21,8 °C y 33,7 °C, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

En el Pacífico Central, Quepos registrará temperaturas entre 21,6 °C y 31,6 °C. Se esperan lluvias costeras durante la madrugada y mañana, y chubascos aislados en horas de la tarde, con un cielo mayormente nublado por la noche.

El Pacífico Sur mostrará condiciones similares. Durante la tarde, se anticipan aguaceros dispersos con tormenta eléctrica. En Golfito, se estiman temperaturas entre 21,4 °C y 32,4 °C.

En el Caribe Norte, la nubosidad aumentará en la tarde con chubascos dispersos en áreas montañosas. Guápiles tendrá una mínima de 23,1 °C y una máxima de 30,7 °C.

El Caribe Sur mantendrá cielos parcialmente nublados con chubascos en zonas montañosas. Limón experimentará temperaturas entre 23,5 °C y 31 °C.

En la zona norte, se prevén lluvias y tormentas por la tarde. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17,3 °C y una máxima de 28 °C, mientras que Upala alcanzará los 32,7 °C como temperatura máxima.

Estas condiciones podrían generar lluvias intermitentes en sectores vulnerables, por lo que se recomienda precaución ante la posibilidad de inundaciones locales o ríos crecidos.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:26 a. m. y la puesta a las 05:33 p. m. La fase lunar se encontrará en tránsito hacia luna nueva.

