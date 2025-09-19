Sucesos

Lluvias y tormentas impactarán Costa Rica este sábado: conozca las zonas con mayor riesgo

El IMN pronostica aguaceros con tormenta eléctrica en la zona norte y sectores del Pacífico para este sábado 20 de setiembre

Por Jailine González Gómez
El IMN prevé aguaceros con tormentas en la zona norte y el Pacífico durante la tarde del sábado 20 de setiembre. (Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

