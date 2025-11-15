Sucesos

Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el domingo en Costa Rica: estas son las regiones más propensas

Las lluvias afectarán especialmente al Valle Central, el Pacífico central y la península de Nicoya

Por Jailine González Gómez
El IMN pronostica un domingo lluvioso en Costa Rica por la influencia de la zona de convergencia intertropical. Foto: (Alonso Tenorio)







