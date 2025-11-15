Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el domingo en Costa Rica: estas son las regiones más propensas

El IMN pronostica un domingo lluvioso en Costa Rica por la influencia de la zona de convergencia intertropical. Foto:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que las condiciones atmosféricas para este domingo 16 de noviembre estarán dominadas por la humedad y la cercanía de la zona de convergencia intertropical, lo cual mantendrá activa la posibilidad de lluvias y aguaceros en diferentes regiones del país.

Durante la mañana, se anticipa nubosidad parcial en la mayor parte del territorio nacional. En el Pacífico sur y la zona costera del Caribe sur, podrían generarse lluvias aisladas desde las primeras horas del día.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en el Valle Central, el Pacífico central y la península de Nicoya. La nubosidad será más densa y habrá condiciones propicias para la generación de tormentas.

En el Valle Central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado en la tarde y noche. San José registrará una mínima de 18,1 °C y una máxima de 26,6 °C. En Cartago, la temperatura descenderá hasta los 15,1 °C, siendo la más baja de esta región.

El Pacífico norte presentará cielos parcialmente nublados y aguaceros localizados en sectores de la península durante la tarde. Puntarenas alcanzará una máxima de 34,1 °C con una mínima de 22,5 °C, mientras que en Bagaces se prevé un ambiente más fresco con 20,1 °C como mínima.

En el Pacífico central, la jornada iniciará con pocas nubes y posibles lluvias en la costa. En la tarde y noche, se intensificarán las lluvias con posibles tormentas. Parrita oscilará entre los 21,2 °C y los 30,3 °C.

El Pacífico sur experimentará condiciones similares, con lluvias aisladas en la madrugada y lluvias intensas con tormenta durante la tarde. Golfito alcanzará una máxima de 31,6 °C y una mínima de 20,7 °C.

En el Caribe norte, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde, con lluvias previstas en las montañas. En Guápiles, la temperatura oscilará entre los 22,6 °C y los 29,8 °C.

El Caribe sur mantendrá condiciones estables en la madrugada, con probabilidad de lluvias en la zona costera fronteriza. Por la tarde, se prevén lluvias en sectores montañosos. Limón tendrá una mínima de 20,9 °C y una máxima de 30,6 °C.

La zona norte presentará cielos parcialmente nublados por la mañana y mayormente nublados por la tarde. Se anticipan aguaceros en las montañas y áreas del sur de la región. Ciudad Quesada oscilará entre los 18,3 °C y los 27,6 °C.

El IMN enfatizó que la humedad ambiental y la cercanía de la zona de convergencia intertropical mantendrán activas las condiciones lluviosas, especialmente en sectores montañosos y costeros.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:31 a. m. y se ocultará a las 5:11 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna nueva.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.