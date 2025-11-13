¿Cuándo comenzará la época seca? Esto fue lo que confirmó el IMN

El IMN detalló las fechas de inicio de la época seca. Varias regiones ya muestran condiciones estables, otras seguirán con lluvias.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confirmó a La Nación que la época seca iniciará en diferentes momentos según la región del país, con una salida gradual de la estación lluviosa.

De acuerdo con el meteorólogo Daniel Poleo, para el Pacífico Norte y el Valle Central, la transición hacia condiciones más secas se dará entre el 17 y el 23 noviembre. En estas regiones, el patrón de lluvias disminuirá paulatinamente, aunque algunas precipitaciones podrían persistir durante los primeros días del cambio estacional.

Por otro lado, en el caso del Pacífico Central será del 23 al 28 del mismo mes.

En el Pacífico Sur, en cambio, se mantendrán lluvias aisladas por más tiempo. Esta zona cerrará la estación lluviosa en la primera semana de diciembre, debido a una mayor presencia de humedad asociada a la zona de convergencia intertropical.

Las regiones del Caribe Norte y Sur no presentan una estación seca definida como ocurre en el resto del país. Según explicó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), estas zonas mantienen un régimen lluvioso más constante durante el año.

Aunque en meses como octubre se observa una disminución temporal de las precipitaciones, ese periodo no puede considerarse como época seca, ya que las lluvias suelen retornar con fuerza.