¿Cuándo comenzará la época seca? Esto fue lo que confirmó el IMN

El IMN detalló las fechas de inicio de la época seca en varias regiones. Conozca cuáles cambiarán primero y cuáles mantendrán lluvias por más tiempo

Por Silvia Ureña Corrales
10/03/2024 Playa Conchal, Guanacaste. Arena, playa y sol... y los turistas que llegan a disfrutar de las buenas condiciones del clima, con cielo azul despejado, eso sí con mucho calor. Foto: Rafael Pacheco Granados
El IMN detalló las fechas de inicio de la época seca. Varias regiones ya muestran condiciones estables, otras seguirán con lluvias. (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

