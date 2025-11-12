Alerta en Costa Rica por escenario lluvioso y vientos fuertes: estas son las zonas más afectadas

El IMN reporta lluvias intensas, vientos fuertes y bajas temperaturas por empuje frío en el Caribe, zona norte y Valle Central.

El empuje frío N.° 3, sigue afectando este miércoles el territorio costarricense, con lluvias intensas principalmente en el Caribe y la zona norte, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la mañana se reportaron precipitaciones de entre 5 y 20 milímetros (mm) en periodos de 3 a 6 horas. Además, se registraron ráfagas de viento de hasta 76 km/h en La Cruz de Guanacaste y 63 km/h en el volcán Orosi. En otras zonas de Guanacaste y el Valle Central, los vientos oscilaron entre 20 y 40 km/h.

Un aguacero fuerte, según los parámetros meteorológicos, corresponde a un acumulado de 60 mm o más en tres horas.

El pronóstico indica que durante el día se mantendrán lluvias de intensidad variable y aguaceros localizados con acumulados entre 20 y 50 mm en lapsos de 6 a 12 horas. No se descartan montos superiores a los 80 mm.

La nubosidad se extiende al Valle Central, donde se reportan lloviznas y acumulados menores a 10 mm. En el Pacífico Central y Sur podrían presentarse chubascos dispersos por la tarde, con montos entre 20 y 40 mm.

El IMN prevé una disminución de las temperaturas diurnas de entre 2 °C y 5 °C, especialmente en el Caribe, el Valle Central y zonas montañosas de la zona norte. Además, se esperan ráfagas de viento entre 30 km/h y 60 km/h, con máximos cercanos a los 80 km/h en el norte de Guanacaste.

La influencia de este empuje frío se mantendrá hasta el jueves, con una reducción significativa de los efectos a partir del viernes.

El IMN advierte que los suelos continúan saturados en el Pacífico Sur, así como en las cuencas de la zona norte y Caribe Norte. Por ello, solicita a la población extremar precauciones ante el riesgo de deslizamientos e inundaciones repentinas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: