Alerta por fuertes lluvias en Costa Rica por empuje frío y onda tropical: estas son las zonas en riesgo

El empuje frío N.°3 y la onda tropical N.°44 provocan fuertes lluvias y vientos intensos, según el IMN. Se espera que los efectos continúen hasta el miércoles.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el martes 11 de noviembre de 2025 ingresó al país el empuje frío N.° 3, lo que ha generado un escenario muy lluvioso en el Caribe y la Zona Norte, sumado al paso de la onda tropical N.° 44.

Durante la mañana, Guápiles registró 100 milímetros (mm) de lluvia en dos horas, mientras que en Batán se midieron 55 mm, en Sarapiquí 61 mm y en Siquirres 34 mm.

En el Pacífico Sur, las lluvias alcanzaron 30 a 80 mm, especialmente sobre la península de Osa.

Según el pronóstico del IMN, las precipitaciones aumentarán conforme continúe la interacción entre estos sistemas atmosféricos.

Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, se esperan acumulados de 50 a 80 mm en el Caribe y zona norte, con posibles máximos de 120 mm en 6 a 12 horas.

En el Valle Central y zonas montañosas, se prevé nubosidad con lloviznas, con montos de 5 a 20 mm en zonas bajas y hasta 50 mm en áreas altas.

En el Pacífico Sur, se pronostican aguaceros fuertes en la tarde y noche, con acumulados entre 40 y 80 mm, incluso más en sectores puntuales.

El IMN también indicó un incremento en la velocidad del viento, con ráfagas entre 40 y 60 km/h, que podrían alcanzar los 80 km/h en zonas montañosas y el norte de Guanacaste. Además, la presencia de nubosidad y vientos acelerados reducirá las temperaturas diurnas entre 2 °C y 5 °C en el Caribe, Valle Central, zona norte y Pacífico Norte.

Se prevé que la onda tropical N.°44 salga del país en la noche, mientras que los efectos del empuje frío N.°3 se extenderán hasta el miércoles, disminuyendo significativamente el viernes.

El IMN advirtió que los suelos se mantienen altamente saturados en el Pacífico Sur y las cuencas de la zona norte y Caribe, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos e inundaciones repentinas por crecidas de ríos.

Recomendaciones del IMN: