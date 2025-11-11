Sucesos

Alerta por fuertes lluvias en Costa Rica por empuje frío y onda tropical: estas son las zonas en riesgo

Empuje frío y onda tropical provocan temporal: conozca qué áreas están bajo advertencia del IMN

Por Silvia Ureña Corrales
El empuje frío N.°3 y la onda tropical N.°44 provocan fuertes lluvias y vientos intensos, según el IMN. Se espera que los efectos continúen hasta el miércoles.
El empuje frío N.°3 y la onda tropical N.°44 provocan fuertes lluvias y vientos intensos, según el IMN. Se espera que los efectos continúen hasta el miércoles.







Silvia Ureña Corrales

