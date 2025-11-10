Sucesos

Empuje frío y onda tropical provocan lluvias intensas y vientos fuertes en estas zonas de Costa Rica

El IMN advirtió que las lluvias se intensificarán entre martes y miércoles, con acumulados que podrían alcanzar hasta 100 mm

Por Silvia Ureña Corrales y Damián Arroyo C.
03/10/2024 Cartago. Aguacero; Lluvia; Clima; Paraguas y sombrillas; Invierno; Epoca lluviosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
El empuje frío N.° 3 y la onda tropical N.° 44 causarán lluvias, fuertes ráfagas y bajas temperaturas hasta el viernes, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

