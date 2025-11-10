Empuje frío y onda tropical provocan lluvias intensas y vientos fuertes en estas zonas de Costa Rica

El empuje frío N.° 3 y la onda tropical N.° 44 causarán lluvias, fuertes ráfagas y bajas temperaturas hasta el viernes, según el IMN.

El empuje frío N.° 3 ingresó al norte de Centroamérica y el mar Caribe, generando un cambio progresivo en las condiciones del tiempo sobre Costa Rica. Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este fenómeno atmosférico se combina con el paso de la onda tropical N.° 44, que se desplaza desde Panamá hacia el territorio nacional.

La interacción de ambos sistemas causará un aumento en las lluvias en el Caribe y la zona norte, así como ráfagas de viento de intensidad variable y un descenso en las temperaturas diurnas.

Durante la noche del lunes y hasta el miércoles, se espera un aumento en las precipitaciones en estas regiones. El IMN pronosticó acumulados de lluvia entre 30 mm y 70 mm, con máximos de hasta 100 mm en lapsos de 6 a 12 horas.

Además, la intensidad del viento aumentará en el Valle Central, el Pacífico Norte y las cordilleras, con ráfagas que oscilarán entre 40 km/h y 60 km/h, alcanzando máximos de 70 km/h a 90 km/h, especialmente en zonas montañosas y en el norte de Guanacaste.

También se prevé nubosidad y lluvias ocasionales en el Valle Central y sectores montañosos, con acumulados de 5 mm a 20 mm en períodos de 6 a 12 horas. En el Pacífico Central y Sur, podrían presentarse chubascos aislados con tormenta eléctrica durante las tardes.

Como consecuencia del ingreso del empuje frío, las temperaturas diurnas bajarán entre 2 °C y 4 °C, principalmente en el Valle Central y zonas altas del país.

Según el IMN, los efectos del empuje frío persistirán al menos hasta el viernes.

La entidad meteorológica subrayó que los suelos en la zona norte y el Caribe continúan saturados, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos e inundaciones repentinas por el aumento del caudal en ríos.