Lluvias inundan San Carlos: rutas cerradas, casas dañadas y familias evacuadas. Vea fotos del temporal

Las fuertes lluvias del miércoles provocaron 70 emergencias por inundaciones en el cantón de San Carlos, Alajuela.

Las intensas lluvias registradas desde las 4 de la tarde de este miércoles provocaron serias inundaciones y afectaciones en distintos puntos del cantón de San Carlos, Alajuela.

Uno de los distritos afectados fue Pital, ya que la Ruta 4, que comunica hacia Bajos de Chilamate, en Sarapiquí, permaneció cerrada por más de una hora debido a la acumulación de agua en la vía a su paso por Finca la Lydia.

En Las Delicias, del distrito Aguas Zarcas, varias casas y comercios resultaron anegados por el desbordamiento de ríos y quebradas, mientras que, en las cercanías del antiguo Recope, también en Aguas Zarcas, el río se salió de su cauce y obligó al cierre temporal de la Ruta 250.

Las fuertes lluvias del miércoles provocaron 70 emergencias por inundaciones en el cantón de San Carlos, Alajuela. (Foto: Edgar Chinchi/Foto: Edgar Chinchilla)

Una situación similar se presentó frente a la empresa Mamirmi, en Los Chiles, en ese mismo distrito, donde la quebrada se desbordó y mantuvo la vía cerrada por más de una hora.

En Ciudad Quesada hubo anegaciones en barrio la Cruz, donde se identificaron 10 viviendas con pérdida total del menaje y una con colapso parcial. El acceso por el camino principal fue restablecido cerca de las 10:30 p. m.

Otro distrito afectado fue Florencia, el puente sobre el río Ron Ron, que es de un solo carril, fue tapado por el agua, lo cual impidió que los vehículos pudieran transitar hasta después de las 11 p. m. Además hubo viviendas que quedaron en riesgo debido a los estragos del lodo.

Las fuertes lluvias del miércoles provocaron 70 emergencias por inundaciones en el cantón de San Carlos, Alajuela. (Foto: Edgar Chinchi/Foto: Edgar Chinchilla)

En la comunidad de Pénjamo, el Comité Municipal de Emergencia (CME), habilitó un albergue temporal en el templo católico, donde fueron ubicadas 17 personas adultas y un menor de tres años. En esta zona se reportan daños severos en nueve viviendas.

Las autoridades municipales y de emergencia atendieron múltiples incidentes relacionados con anegamientos, vías bloqueadas y daños en infraestructura.

“Es importante hacer un llamado a la calma y que reporten cualquier situación de emergencia a la línea 911, tenemos todos nuestros equipos trabajando en la atención de la emergencia”, dijo el alcalde de San Carlos, Juan Diego González.

Se recomienda a la población extremar precauciones ante la persistencia de las lluvias en la zona norte.