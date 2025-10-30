Sucesos

Lluvias inundan San Carlos: rutas cerradas, casas dañadas y familias evacuadas. Vea fotos del temporal

Crecida de ríos y quebradas afectaron circulación de vehículos e inundaron casas

EscucharEscuchar
Por Edgar Chinchilla
Las fuertes lluvias del miércoles provocaron 70 emergencias por inundaciones en el cantón de San Carlos, Alajuela.
Las fuertes lluvias del miércoles provocaron 70 emergencias por inundaciones en el cantón de San Carlos, Alajuela. (Foto: Edgar Chinchi/Foto: Edgar Chinchilla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San Carlosinundacionesaguaceros

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.