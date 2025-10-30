Inundaciones en San Carlos: ríos desbordados, rutas afectadas y viviendas anegadas

Las fuertes lluvias han provocado múltiples incidentes por inundaciones en San Carlos.

Las intensas lluvias de esta tarde causaron severas inundaciones en el cantón alajuelense de San Carlos, donde varios ríos se desbordaron, algunas rutas resultaron afectadas y numerosas viviendas quedaron anegadas.

Según la Cruz Roja Costarricense, atendió 18 incidentes por lluvias en la zona norte del país. La Comisión Municipal de Emergencias de San Carlos reporta 50 incidentes solo en ese cantón.

En Pénjamo, fue necesario atender a siete personas que no requieren albergue y a cinco que no desearon ser trasladadas. En la zona de Ronrón, hay 3 personas en proceso de evacuación.

En la comunidad de San Vicente, una quebrada desbordada provocó afectación en tres viviendas.

Incidentes

En Pital, la Ruta 4, a la altura de Finca La Lydia, permaneció cerrada por más de una hora debido a la acumulación de agua en la vía.

Desbordamiento del río Platanar. Crédito: San Carlos Digital

En Las Delicias de Aguas Zarcas, varias casas y comercios resultaron anegados por el desbordamiento de ríos y quebradas.

En el sector del antiguo Recope, también en Aguas Zarcas, el río se salió de su cauce y obligó al cierre temporal de la Ruta 250.

Las lluvias de esta tarde provocaron que carreteras en la zona norte del país se vieran afectadas. (Video de redes sociales/Captura)

Una situación similar se presentó frente a la empresa MAMIRMI, en Los Chiles de Aguas Zarcas, donde la quebrada se desbordó y mantuvo la vía cerrada por más de una hora.

En Ciudad Quesada también se reportaron inundaciones en distintos barrios, mientras que en Florencia varios puentes resultaron afectados y algunas viviendas quedaron en riesgo por la fuerza del agua.

Las autoridades municipales y de emergencias atendieron múltiples incidentes relacionados con anegamientos, vías bloqueadas y daños en infraestructura.

En San Carlos se reportó el desbordamiento de ríos, lo que ocasionó que el paso de vehículo estuviera limitado. (Video de redes soci/Captura)