Conductor ebrio choca y lanza dos motociclistas a un río desde una altura de 20 metros

La Cruz Roja atendió a dos motociclistas heridos tras choque en Venecia de San Carlos.

Un conductor de un automóvil, quien manejaba en estado de ebriedad, colisionó la madrugada del domingo contra una motocicleta en el puente sobre el río Guayabo, ubicado entre Venecia y Río Cuarto, en Alajuela

Debido al fuerte impacto, los dos hombres que viajaban en la motocicleta salieron expulsados y cayeron al cauce del río desde una altura cercana a los 20 metros. Los pacientes, dos hombres de 40 y 38 años, presentaban lesiones de consideración.

Bomberos y cruzrojistas realizaron el rescate en la parte baja del río. Luego, la Cruz Roja trasladó a los heridos en condición crítica al hospital San Carlos.

Se valoró a un tercer paciente, en condición estable, que rehusó a ser trasladado al hospital.

Por su parte, la Policía de Tránsito informó que de la prueba de alcoholemia aplicada al conductor del vehículo liviano resultó positiva, con un grado de 0,96.

El hombre fue detenido y puesto a las órdenes de la Fiscalía.