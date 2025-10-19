Sucesos

Lluvias de este sábado dejaron a 31 personas en albergues: este es el recuento de los daños

Afectación fue mayor en Cartago, Upala y San Ramón

Por Irene Rodríguez
Alcalde Mario Redondo informó que quebradas se desbordaron y árboles cayeron en La Angelina, Quircot, Ochomogo y La Lima
Ochomogo fue uno de los sitios más afectados por las lluvias de este fin de semana. (Facebook Mario Redondo/Facebook Mario Redondo)







