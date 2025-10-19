Lluvias de este sábado dejaron a 31 personas en albergues: este es el recuento de los daños

Ochomogo fue uno de los sitios más afectados por las lluvias de este fin de semana.

Las lluvias e inundaciones de este sábado dejaron como resultado 56 incidentes atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Esta situación tiene a 31 personas en albergues temporales.

La CNE indicó que los reportes se dieron en 19 cantones de todo el país. No obstante, la mayor cantidad de incidentes se presentaron en varios cantones de la provincia de Cartago, Upala y San Ramón.

San Ramón. El Comité Municipal de Emergencias reportó el desbordamiento del río La Esperanza y el anegamiento de viviendas en las comunidades de San Rafael, San Juan y Alfaro.

Upala. Las fuertes lluvias de la tarde provocaron inundaciones en caminos, fincas y viviendas en las comunidades de Brasilia, Las Américas, El Paraíso, Birmania, Yolillal, Armenias y Cuatro Bocas.

Cartago. Se presentaron fuertes lluvias durante la tarde en los cantones de Cartago, Oreamuno, La Unión y El Guarco, así como en la zona de Los Santos.

“Los principales eventos fueron registrados en el cantón de Cartago, con afectaciones en viviendas de la calle La Marta. En Ochomogo se presentaron varias casas destechadas y problemas de alcantarillado que provocaron la afectación de la ruta nacional N°2″, destacó un comunicado de prensa de la CNE.

Además, en La Unión se reportaron tres viviendas afectadas en San Rafael, cerca del túnel. Para ello, maquinaria de la municipalidad ingresó para la rehabilitación de la vía.

Personas en albergues temporales

La CNE mantiene tres albergues habilitados, en los que hay un total de 31 personas. Los albergues están en el Salón Comunal de Sardinal y el Salón Comunal de Filadelfia, ambos en el cantón de Carrillo.

El tercer albergue habilitado está en el Salón Comunal La Palmita en Naranjo. Un deslizamiento afectó dos viviendas en el sector de Cirri Sur y dejó a seis personas afectadas.

“De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este domingo se espera que continúe el patrón lluvioso, por lo que la CNE y las instituciones que integran los Comités de Emergencias se mantienen activos y vigilantes, ya que la saturación de los suelos es muy alta y se eleva la posibilidad de inundaciones repentinas”, señaló el comunicado de prensa.

La Comisión hizo un llamado a las personas a no pasar por ríos o zonas inundadas. Además, si viven cerca de ríos o laderas inestables deben estar atentos y acatar las recomendaciones de los Comités de Emergencias de evacuar hacia sitios seguros.