Política

Laura Fernández firma decreto que desconvoca reforma eléctrica ante escenario adverso en el Congreso

Por ahora, el gobierno no tiene la cantidad de votos necesaria para aprobar el proyecto de ley

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Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández y Rodrigo Chaves, conferencia de prensa
El decreto fue firmado por la presidenta Laura Fernández y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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