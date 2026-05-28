Laura Fernández firma decreto que desconvoca reforma eléctrica ante escenario adverso en el Congreso

El decreto fue firmado por la presidenta Laura Fernández y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves.

La presidenta de la República, Laura Fernández, desconvocó oficialmente de la corriente legislativa el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica (23.414), a través del decreto N°45807-MP, firmado junto con el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves.

Este proyecto fue aprobado en primer debate el martes 26 de mayo, solo con los votos del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). Hubo 27 votos a favor y 24 en contra. Para el segundo debate y definitivo, la iniciativa requiere una mayoría calificada de 38 diputados. Sin embargo, por ahora el gobierno no tiene esa cantidad de votos.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Fernández señaló que la decisión de retirar de la corriente legislativa el proyecto la toma para dar un “espacio de reflexión” a los diputados de oposición que están en contra.

El Frente Amplio llama la iniciativa como “ley del apagón”. Alega que abre la puerta a una privatización del sistema eléctrico nacional y que las tarifas podrían aumentar. Por su parte, el gobierno sostiene que la reforma dinamizará el mercado eléctrico, favorecerá las tarifas y el abastecimiento, y que generaría empleo.

Organizaciones estudiantiles universitarias, sindicatos y sectores sociales convocaron una movilización frente a la Asamblea Legislativa contra el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica. (José Cordero/José Cordero)

Fernández arremete contra la oposición

Fernández acusó a la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) de bloquear el plan. Además, la mandataria tildó de “comunistas” y “vagabundos” a los diputados del PLN y el Frente Amplio (FA) por oponerse al proyecto de ley de reforma eléctrica que impulsa su gobierno.

“Cómo costarricenses vamos a permitir que los comunistas, unidos en el FA y en el PLN... Lo único que le agradezco a Dios de esta discusión es que se quitaron la careta. Aquí lo que hay es una partida de comunistas, óiganme bien. La gente que quiere llevar a Costa Rica a los apagones de Cuba o de Venezuela. Porque destruyen a su paso todo, costarricenses”, dijo.

Laura Fernández desconvoca plan eléctrico con fuertes críticas al PLN y FA

“Mentiras del comunismo, que ojalá se desapareciera de Costa Rica (...). A mí me duele, me hierve la sangre que no puedo generar el empleo que ocupa Puntarenas y Limón por estos vagabundos ”, agregó.

El jefe de fracción de la bancada legislativa del PLN, Álvaro Ramírez, evitó referirse a los calificativos emitidos por la presidenta de la República contra su partido.

“Somos un partido socialdemócrata comprometido con el bienestar de la mayoría”, señaló.