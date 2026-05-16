Sucesos

Lanzan piedras y extorsionan, así opera grupo de préstamos gota a gota en San Carlos

OIJ divulgó video donde se aprecia a uno de los sospechosos.

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Por Christian Montero
El OIJ de San Carlos busca a este sospechoso de integrar un grupo criminal, dedicado a extorsiones por créditos gota a gota.
El OIJ de San Carlos busca a este sospechoso de integrar un grupo criminal, dedicado a extorsiones por créditos gota a gota. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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