Caen presuntos asesinos de joven calcinado; investigan vínculo con préstamos ‘gota a gota’

Cuerpo de la víctima fue hallado en un cafetal en Corralillo de Cartago.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este viernes a dos hombres sospechosos del homicidio de un joven de apellidos Quirós Abarca, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 26 de octubre en un cafetal del sector de Santa Elena, en Corralillo de Cartago.

La víctima de 21 años presentaba heridas por arma blanca en el tórax, y el cuerpo estaba calcinado.

Las diligencias permitieron la detención de dos hombres: uno de apellido Arias, de 20 años, y otro de apellido Araya, de 24 años. Previamente, el 29 de octubre, se había identificado a otro implicado de apellido Chacón, de 19 años.

De acuerdo con la investigación preliminar, el crimen podría estar relacionado con préstamos “gota a gota” o con el robo de un vehículo, ya que aparentemente la víctima fue asesinada dentro de su propio automóvil, antes de que este fuera sustraído.

Durante los allanamientos, las autoridades recuperaron el vehículo de la víctima, una motocicleta robada, teléfonos y varias prendas, que serán sometidas a análisis forense para avanzar en la pesquisa.

El caso continúa bajo investigación del OIJ de Cartago.