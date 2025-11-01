Sucesos

Caen presuntos asesinos de joven calcinado; investigan vínculo con préstamos ‘gota a gota’

OIJ también decomisó el vehículo robado a la víctima

Por Sebastián Sánchez
Cuerpo de la víctima fue hallado en un cafetal en Corralillo de Cartago.
Cuerpo de la víctima fue hallado en un cafetal en Corralillo de Cartago. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

