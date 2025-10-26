Crímenes

Hallan cuerpo quemado en Cartago: OIJ detecta tatuaje y cadenas. Pide ayuda para identificar a la víctima

Cadáver fue encontrado por un trabajador de la zona

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Hallan cuerpo de hombre sin identificar en zona boscosa de Corralillo, Cartago.
Hallan cuerpo de hombre sin identificar en zona boscosa de Corralillo, Cartago. (Keyna Calderón/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJcuerpo quemadoCartago
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.