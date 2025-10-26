Hallan cuerpo quemado en Cartago: OIJ detecta tatuaje y cadenas. Pide ayuda para identificar a la víctima

El Organismo de Investigación Judicial halló, la mañana de este domingo, el cuerpo quemado de un hombre de 25 años en una zona boscosa de Santa Elena de Corralillo, en Cartago.

Según información preliminar, se trata de un hombre de contextura delgada, cuyo cuerpo fue encontrado pasada las 6 a. m. por un trabajador de una finca cercana que transitaba por el sitio y dio aviso a las autoridades.

Al realizar la inspección inicial, se le localizó un tatuaje en la espalda con la letra “G”, así como otro diseño que no pudo ser identificado debido al estado del cuerpo.

El OIJ realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la Morgue Judicial para la autopsia respectiva. Las investigaciones continúan para determinar la identidad del fallecido, el móvil del hecho y quiénes podrían ser los responsables.

Además, los agentes localizaron cadenas que portaba la víctima. Si alguna persona cuenta con información que ayude a reconocerlo, puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 o al 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

El OIJ pidió ayuda a la ciudadanía para que, si alguien reconoce esta cadena, pueda colaborar en la identificación del cuerpo. (OIJ/OIJ)

Colaboró la corresponsal Keyna Calderón.