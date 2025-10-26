Hombre asesinado a balazos en el baño de un bar

Un hombre fue asesinado en el baño de un bar en Los Chiles. (Foto con fines ilustrativos).

Un hombre de 38 años, de apellido Artola, murió tras recibir varios disparos la medianoche del sábado en el baño de un bar en Las Delicias, Los Chiles de Alajuela.

De acuerdo con la versión preliminar, el hombre estaba en el comercio acompañado de otras personas. Para ir al baño, debía salir del local y dirigirse a otro aposento. Cuando salió, se escucharon varias detonaciones y, instantes después, fue encontrado sin vida dentro del servicio sanitario.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron la inspección en la escena, recolectaron indicios balísticos y el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

La investigación continúa para determinar el móvil del ataque y dar con las personas responsables.