Balean a mujer y hombre en ataque a vivienda en Alajuelita; sospechoso huyó

Balean a mujer dentro de vivienda en Alajuelita; resultó herida en su pie y abdomen. (Foto con fines ilustrativos).

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de que, la noche de este sábado, una mujer y un nombre resultaron baleados en un ataque contra una vivienda en San Felipe de Alajuelita.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 9 p. m. Un vehículo llegó al sitio y su acompañante descendió para ingresar a una alameda. El sujeto, aparentemente con un arma larga, disparó varias veces hacia la vivienda, hiriendo a la mujer que se encontraba adentro y a un hombre que estaba frente a la casa.

La mujer, de 51 años de apellido Maltés, recibió impactos en el abdomen y en el pie izquierdo. El hombre decidió no presentar denuncia.

Tras la agresión, el sospechoso huyó en el mismo vehículo. Oficiales de la Policía Administrativa recibieron la alerta e identificaron el carro, pero el tirador descendió y logró escapar a pie. El conductor fue detenido e indicó que únicamente brindaba un servicio de transporte; tras coordinación con el Ministerio Público, fue identificado y quedó en libertad.

En el trayecto entre la escena y el punto donde se ubicó el vehículo, las autoridades localizaron en vía pública un arma y un cargador, presuntamente arrojados por el agresor. En el sitio, también se recolectaron indicios balísticos.

El caso permanece en investigación para determinar el móvil y dar con el responsable.