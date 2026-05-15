Sucesos

La comunidad de Bribri da el último adiós al policía Gerson Rosales en Talamanca

Vecinos de Bribri, en Talamanca, se volcaron en las calles para despedir a Gerson Rosales, policía asesinado el miércoles por delincuentes de Batán

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Por Natalia Vargas
Un cuerpo de honor de la Fuerza Pública llevó el féretro de Gerson Rosales, agente de esa cuerpo policial, asesinado el 13 de mayo en Batán por delincuentes.
Un cuerpo de honor de la Fuerza Pública llevó el féretro de Gerson Rosales, agente de esa cuerpo policial, asesinado el 13 de mayo en Batán por delincuentes. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)







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Gerson Rosales Cascante
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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