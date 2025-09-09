Juzgado ya fijó fecha para la audiencia preliminar por femicidio de Nadia Peraza

Allegados de Nadia Peraza aportaron esta foto el 1.° de marzo, diez días después de su desaparición, para tratar de dar con ella. Foto: OIJ.

El Juzgado Penal de Heredia fijó para el próximo mes la audiencia preliminar por el femicidio de la joven madre Nadia Peraza Espinoza.

Así lo confirmó a La Nación el abogado Francisco Herrera quien es el defensor del único acusado en la causa, Jeremy Mauricio Buzano Paisano.

La diligencia está fechada para el 10 de octubre a las 2:30 de la tarde en ese despacho judicial, esto dice la citación:

“De conformidad con los presupuestos del Artículo 316 del Código Procesal Penal, se pone

A disposición de las partes por el plazo de CINCO DÍAS las actuaciones y evidencias reunidas durante la investigación, término durante el cual podrán las partes: a) Objetar la solicitud que haya formulado el Ministerio Público, o el querellante por defectos formales o sustanciales. b) Oponer excepciones. c) Solicitar el sobreseimiento definitivo o provisional, la suspensión del proceso a prueba, la imposición o revocatoria de una medida cautelar o el anticipo de prueba. d) Solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o la conciliación. e) Plantear cualquier otra cuestión que permita una mejor preparación del juicio”, cita el documento enviado por el juzgado.

El femicidio de Nadia ocurrió entre el 6 de febrero y el 20 de abril del 2024 en San Rafael de Heredia. Según el Ministerio Público el imputado colocó los restos de la víctima en un refrigerador que posteriormente abandonó en el jardín de una vivienda en San Pablo de Heredia.