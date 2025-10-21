Juzgado toma decisión sobre chofer de tráiler detenido con burda carga de cocaína en APM Terminals

Paquetes de cocaína fueron burdamente colocados en el contenedor con rumbo a Alemania.

El Juzgado Penal de Limón dictó seis meses de prisión preventiva contra un hombre, de apellido Hernández, sospechoso de ingresar un tráiler con toneladas de cocaína a la terminal portuaria de APM Terminals, en Limón.

Ayer domingo 19 de octubre, autoridades policiales decomisaron aproximadamente tres toneladas de cocaína. Según las investigaciones policiales, el contenedor en cuestión ingresó a la terminal portuaria días atrás de forma lícita; sin embargo, posteriormente fue sustraído de manera ilícita vulnerando la vigilancia del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) bajo la cual se encontraba.

Este domingo, un hombre de apellido Hernández volvió a meter el contenedor a la terminal portuaria, superando los filtros de ingreso al puerto, ahora cargado con las casi tres toneladas de cocaína con rumbo a Europa. La unidad fue colocada en el mismo lugar en el que se encontraba anteriormente.

Sin embargo, la Fiscalía Adjunta de Limón intervino el contenedor y encontró los paquetes de cocaína burdamente colocados. El chofer fue detenido de inmediato.

Los investigadores consideran que los responsables utilizaron dos camiones diferentes para su cometido: con uno extrajeron la carga del puerto, y con el otro la volvieron a ingresar.