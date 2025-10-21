Sucesos

Juzgado toma decisión sobre chofer de tráiler detenido con burda carga de cocaína en APM Terminals

Ingreso del contenedor ocurrió ayer domingo 19 de octubre

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Paquetes de cocaína fueron burdamente colocados en el contenedor con rumbo a Alemania.
Paquetes de cocaína fueron burdamente colocados en el contenedor con rumbo a Alemania. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
prisiónmedidas cautelaresdecomisoAPM Terminalscocaína
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.