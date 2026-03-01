Juzgado amplía prisión preventiva a madre sospechosa de asesinar a hijo de menos de un año

El niño no había cumplido el año cuando falleció en el Hospital Nacional de Niños (Imagen con fines ilustrativos). Foto:

El Juzgado Penal de Coto Brus amplió la prisión preventiva en contra de una mujer de apellido Jiménez, quien figura como la principal sospechosa de matar a su hijo, un bebé de meses, en octubre del 2025.

Jiménez continuará con esta medida cautelar por cinco meses más, mientras avanza la investigación del caso.

De acuerdo con el Poder Judicial, la muerte trascendió luego de que un centro médico alertara que el menor presentaba lesiones compatibles con el síndrome del niño agredido.

Este síndrome es una forma de maltrato infantil que abarca diversas agresiones (físicas, negligencia o abuso psicológico) que afectan la salud de un menor de edad en una relación de poder, frecuentemente perpetradas por cuidadores o padres.

Al parecer, el niño fue trasladado desde el Hospital San Vito de Coto Brus al Hospital Nacional de Niños, donde posteriormente falleció.

Fue durante la atención médica en este último hospital cuando el equipo de especialistas detectó lesiones en el menor y dio aviso a las autoridades judiciales. A partir de esa alerta, la madre del niño fue detenida y desde entonces permanece en esa condición.

A junio del 2025, datos del Ministerio de Salud acreditaron que los niños que todavía no han cumplido su primer año de vida eran las principales víctimas de violencia intrafamiliar en el país. La institución lo advirtió desde el 2023 y hasta ahora, el panorama no ha cambiado.

Otro caso similar

A finales de setiembre del 2025 se reportó un caso similar. Un niño de un año murió en el Hospital Nacional de Niños, luego de ingresar con lesiones corporales que no coincidían con la historia que contó su madre sobre cómo ocurrieron.

El menor llegó a ese centro médico desde otro hospital y, durante la revisión, los doctores se percataron de signos que también podrían corresponder al síndrome del niño agredido.

La madre del menor, una panameña identificada con el apellido Castillo, fue detenida en el hospital por las autoridades judiciales.