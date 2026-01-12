Sucesos

Juicio contra diputado oficialista queda sin efecto por incapacidad

Todavía no hay fecha para un nuevo señalamiento

Por Natalia Vargas
26/09/2023, San José, Asamblea Legislativa, interpelación de la ministra de educación Ana Katharina Müller. En la fotografía Alexánder Barrantes.
El diputado oficialista Alexander Barrantes presentó una incapacidad ante la Sala III. (Jose Cordero)







Alexander BarrantesjuicioSala IIIcohecho propio
