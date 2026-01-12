Juicio contra diputado oficialista queda sin efecto por incapacidad

El juicio que se sigue contra el diputado oficialista, Alexander Barrantes, por el presunto delito de cohecho propio, quedó sin efecto luego de que Barrantes presentara una incapacidad por una situación médica ante la Sala de Casación Penal (Sala III), la mañana de este lunes.

El Poder Judicial confirmó, por medio del departamento de prensa, que por el momento no hay una nueva fecha para el juicio.

El debate estaba previsto para iniciar el martes 13 de enero y extenderse hasta el 16 de enero; sin embargo, Barrantes está incapacitado desde el 12 hasta el 16 de enero, por lo que no puede asistir a la cita judicial.

El diputado indicó que se trata de una solicitud médica “debidamente acreditada” y no brindó detalles sobre su condición de salud. Barrantes reiteró su compromiso de presentarse ante la autoridad judicial “en cuanto sus condiciones de salud se lo permitan”. Agregó que mantiene su plena disposición de colaborar con la justicia.

Según el Ministerio Público, los hechos por los que el legislador deberá ir a juicio ocurrieron el 9 de noviembre del 2022, cuando en apariencia, le solicitó a la legisladora del Partido Frente Amplio, Sofía Guillén, un espacio para conversar acerca del proyecto conocido como “Eurobonos”.

“De acuerdo con la prueba obtenida, el acusado le expresó su interés para obtener los votos favorables del partido de ella, pero, además, le ofreció a cambio unos puestos en el gobierno o en embajadas, los cuales, indicó, habían quedado sin nombrar”, se lee en el comunicado emitido por la Fiscalía.