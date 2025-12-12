Sucesos

Juez de Estados Unidos toma decisión sobre los sospechosos del homicidio de la costarricense Silvia Vílchez: su hijo y su pareja

Los hombres afrontan cargos por homicidio y profanación de cadáver

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Gabriela Vílchez fue asesinada a batazos, según los reportes policiales. Su pareja sentimental y su hijo son sospechosos del crimen.
Gabriela Vílchez fue asesinada a batazos, según los reportes policiales. Su pareja sentimental y su hijo son sospechosos del crimen. (Foto: Tomada de redes sociales/Foto: Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
asesinato de costarricensemadre costarricenseEstados Unidos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.