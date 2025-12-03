Caso de costarricense asesinada e incinerada en Estados Unidos: comisionado hace revelaciones sobre hijo sospechoso

La costarricense Silvia Vílchez habría sido asesinada presuntamente por su hijo y su pareja, Gabriel Vílchez y David Gardiner.

Uno de los comisionados que sigue el caso de la costarricense Silvia Gabriela Vílchez Mora (55), presuntamente asesinada e incinerada por su hijo y su pareja en Tennessee, Estados Unidos, hizo revelaciones sobre la investigación, informó el medio estadounidense WDEF.com.

Los sospechosos son Gabriel Vílchez, de 18 años, y David Gardiner, de 64.

“Los habitantes de mi zona, en el primer distrito en Lewis Chapel Mountain, tendrían serios problemas si algo así regresa al vecindario; temerían por sus vidas… Ese joven no está estable para estar cerca de niños ni, básicamente, de nadie, según parece“, dijo uno de los comisionados del condado, Chester Shell.

Shell añadió: “Conocía al padre y trabajábamos un tiempo con él, y parecía un poco reservado. Nunca supe nada malo de él, pero eso demuestra que a veces no todo es lo que parece”.

El homicidio ocurrió en el condado de Sequatchie. De acuerdo con el canal de noticias de ABC, la Oficina del Sheriff del Condado de Sequatchie informó de que el caso se inició el martes 28 de octubre, cuando los agentes recibieron un aviso sobre una posible persona desaparecida.

Dos hombres habrían asesinado a una costarricense en Estados Unidos.

Ese medio reportó que los investigadores consiguieron una orden para allanar la vivienda y la propiedad familiar. Durante el registro, realizado el jueves 30 de octubre, los agentes aseguraron haber encontrado indicios de que la víctima fue golpeada hasta morir.

Según las autoridades, el hijo dijo a los oficiales que su madre no estaba, pues había viajado a Costa Rica.

“Los investigadores afirman que, dentro de la casa de Vílchez en Lewis Chapel (Tennessee), los agentes encontraron varias manchas rojas en la alfombra que se cree que son de sangre, salpicaduras rojas en las paredes, escritorios y fotografías, y una aspiradora industrial que contenía lo que parecía ser sangre”, reportó el medio.

Por su parte, Local 3 News explicó que “en las inmediaciones de la vivienda, los investigadores descubrieron una fosa de incineración con restos humanos, que posteriormente el médico forense confirmó que pertenecían a Silvia Vílchez. Se encontraron restos adicionales adentrándose en el bosque.

La costarricense Silvia Vilchez, de 55 años, víctima de una perturbadora muerte en Lewis Chapel, en el condado de Sequatchie, en Tennessee, Estados Unidos.

Según informes del arresto, citados por News Channel 9 de ABC y Local 3 News de Chattanooga, Gabriel Vílchez habría confesado, en un interrogatorio grabado, “haber golpeado a su madre con un bate de béisbol mientras su padrastro observaba. Dijo que luego la arrastraron hasta una hoguera y quemaron sus restos”.

Ahora, los hombres afrontan cargos por homicidio y profanación de cadáver. La audiencia preliminar habría sido fijada para el 8 de diciembre.

“Funcionarios judiciales dijeron que un juez, durante una audiencia, denegó la fianza a ambos hombres y designó abogados para representarlos”, también reportó el periódico local Chattanooga Times Free Press.