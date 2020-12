“Si esto continúa, en un momento que será muy pronto no vamos a recibir más personas detenidas ni por Fuerza Pública, ni por la Policía de Migración, ni por el propio OIJ. ¿Por qué? Porque ya no cabría nadie más en nuestras celdas y mientras tanto, Justicia se mantiene indolente, permanece pasivo, no realiza ninguna actividad e irresponsablemente nos traslada a nosotros las consecuencias de una conducta administrativa que, a todas luces, es irregular”, reprochó fuertemente Espinoza.