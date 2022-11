Tienda SYR en Cartago cerrada por Municipalidad

La Tienda SYR ubicada al costado sur de la Plaza Mayor, en Cartago, fue clausurada el pasado viernes porque, en una revisión municipal, se detectó que tenía un atraso en la patente de funcionamiento. La información fue confirmada por el alcalde del cantón, Mario Redondo Poveda.

La inspección se realizó en dos de las tiendas ubicadas en la Vieja Metrópoli, luego de que se viralizara un vídeo donde se observa la golpiza que sufrieron dos empleadas por una falsa acusación de robo en una tienda de esta cadena de comercios en San José.

“El viernes pedí una revisión de las condiciones de ambos locales y se me informó de que una de ellas tenía un retraso en el pago de patente, por lo que solicitamos proceder con el cierre; para que puedan volver abrir deben de ponerse en regla”, indicó Redondo.

Lo que se sabe sobre Tiendas SYR

El pasado viernes 18 de noviembre la Municipalidad de Cartago clausuró la Tienda SYR por no tener el permiso de patente al día. (Foto: Keyna Calderón, corresponsal GN)

Un exempleado de estas tiendas ubicadas en Cartago, quien prefirió mantener su identidad anónima, explicó que trabajó en el lugar durante casi dos años y hace tres meses, cuando se presentó a trabajar con normalidad, le informaron de que había sido despedido sin justificación alguna.

“No tuve una carta de por medio que me lo confirmara. Hasta la fecha no me han dado ni un solo colón por el tiempo laborado, tampoco tenía Seguro Social porque no nos tenían asegurados”, expresó el hombre de 21 años.

Extranjeros en condición irregular y menores de edad Copiado!

Hasta el vienes pasado, al menos 16 Tiendas SYR ubicadas en San José fueron intervenidas por la Policía de Control Fiscal (PCF), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Fuerza Pública, Ministerio de Salud, Policía de Migración, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

En la operación, las autoridades de Migración detectaron a 11 colaboradores de la cadena de locales en condición migratoria irregular, al mismo tiempo Trabajo reportó que para los comercios laboraban menores de edad y no se cumplía con el pago de salarios mínimos y horas extras.

Al final de la tarde del viernes, los cuerpos policiales seguían en la búsqueda del representante legal del local, ubicado a un costado del Banco Nacional, donde agredieron y humillaron a las empleadas; sin embargo, no habían logrado dar con su paradero.

De acuerdo con Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, la Tienda SYR ya había registrado en el pasado antecedentes por agresión, amenazas y contaminación sónica.

Precisamente en febrero pasado los oficiales atendieron una situación en uno de los locales de SYR, donde un habitante de calle había sido golpeado por trabajadores por presuntamente robarse unas prendas, según consignó Diario Extra al momento de los hechos.

Autoridades intervinieron Tiendas SYR donde dos empleadas fueron golpeadas.

La agresión a las mujeres ocurrió el 14 de agosto anterior, luego de que presuntamente el dueño del establecimiento las señalara por robarle dinero de la caja, Sin embargo, tras contar el dinero se dieron cuenta de que en realidad no habían sustraído nada.

En caso de que un juez de la República determine que existió el quebranto en aspectos laborales, los representantes de cada una de las tiendas se exponen a una multa de hasta 23 salarios, cada uno con un monto aproximado a los ¢462.000 lo que puede equivaler a una multa de hasta ¢10 millones