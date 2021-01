– Lo que resiento de la institución y de los funcionarios en aquel momento, a quienes yo les había dedicado 24 años de mi vida trabajando, obviamente la institución me pagaba por eso, es que yo fui leal y lo que resiento es que, en pocas palabras, se hayan quitado el tiro y me hayan pasado toda la responsabilidad a mí y que hayan ajustado pruebas, testigos y todo para que me sentenciaran y que el show mediático que se dio en esa ocasión tuviera pan y circo y yo fui el centro del asunto.