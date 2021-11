¿Por qué se llama Caso Diamante?, y no, no es por Los Simpson

La Operación Diamante, que este lunes despertó al país con seis alcaldes detenidos, vinculados con supuestos actos de corrupción con obras de infraestructura pública, de inmediato puso a los ticos a pensar en el Alcalde Diamante, el político corrupto que gobierna la ciudad de Springfield, en la serie animada de televisión Los Simpson.

Este personaje ficticio, infiel, sin escrúpulos, que recibe dádivas, que usó fondos públicos para asesinar a un adversario y vendió leche de rata en las escuelas, es alcalde de la ciudad desde 1986 y se ha reelecto innumerables veces... pero no, el Organismo de Investigación Judicial asegura que no se inspiraron en este personaje para denominar al más reciente caso de corrupción que involucra municipios y las empresas privadas MECO y Explotec.

Según Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, pensaron en un diamante por sus características de dureza y transparencia, condiciones que también deberían cumplir los funcionarios públicos. Esta mañana, cuando se le preguntó abiertamente en conferencia de prensa si el nombre venía derivado de la serie de personajes amarillos, esta fue su respuesta:

“Quienes de alguna manera bautizan las operaciones por los casos son generalmente las personas que realizan la investigación policial, en este caso ellos pensaron en el diamante como una sustancia transparente, muy dura, que es muy difícil de alterar, que no admite máculas, que no soporta rayaduras. Hicieron una asimilación de ese concepto para lo que debe ser la probidad el funcionario público. O sea, la probidad del funcionario público, su honestidad y su manera de comportarse debe ser como un diamante, transparente, luminosa, clara, dura, y absolutamente librada de la posibilidad de golpes, como los que recibe en este caso el país a partir de la corrupción. Esta es la circunstancia, no tiene nada que ver con lo otro que usted planteó (Los Simpson)”, declaró el jerarca.

Hasta el momento, la operación acumula 12 personas detenidas, seis de ellos alcaldes, a saber: Johnny Araya, de San José; Mario Redondo, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Alberto Cole De León, de Osa y Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú.