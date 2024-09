Padres reciben pena de 35 años de cárcel por homicidio de bebé de dos meses en San Carlos

Un hombre identificado como Geiler Luquez Pérez y su pareja, Vanessa Cordero Ramírez, fueron sentenciados a 35 años de prisión por el homicidio calificado de su hijo Samuel, un bebé de apenas dos meses y 11 días de nacido.

El 17 de mayo de 2023, ambos llevaron al niño al Hospital San Carlos, alegando que presentaba complicaciones de salud. Debido a su grave estado, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de Niños, donde falleció alrededor de las 10 p. m.

Las investigaciones permitieron a la Fiscalía demostrar que el menor murió a causa del “síndrome del niño agredido”. El bebé presentaba múltiples fracturas en diferentes partes del cuerpo, así como hemorragias causadas por los golpes recibidos en el entorno familiar.

En la lectura de la sentencia dictada a las 3 p.m., la sala estuvo abarrotada. Muchas personas eran familiares de la pareja sentenciada. Foto: Edgar Chinchilla.

Los médicos descubrieron que las lesiones eran características de ese síndrome, por lo que inmediatamente informaron a las autoridades judiciales. La pareja fue detenida en el centro médico y, desde ese momento, permanecieron en prisión preventiva.

Al día siguiente, el jueves 18 de mayo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó la vivienda de la pareja en Dulce Nombre de Ciudad Quesada en busca de pruebas. Durante el operativo, se decomisaron teléfonos celulares, una computadora y otros objetos.

Según Karla Rodríguez, jueza encargada de la lectura de la sentencia, Samuel presentaba tres fracturas en el cráneo, producto de diferentes agresiones. Visiblemente conmovida, la jueza añadió que, basándose en los testimonios de testigos como la patóloga forense Emily Solano, del OIJ, quedó claro que la causa de muerte fue un homicidio y no se debió a caídas, como intentó alegar la pareja.

Además, el doctor Marco Vinicio Vargas Salas, de la unidad de Trauma del Hospital Nacional de Niños, declaró que se activó el protocolo para proteger a los otros hijos de la pareja, evitando que pudieran correr la misma suerte.

Entre las pruebas presentadas contra los sentenciados, se descubrió que, en la computadora y el celular, habían buscado sitios donde se explicaba cómo borrar moretones.

En un informe de la trabajadora social del Hospital de Niños, enviado en mayo del año pasado al Patronato Nacional de la Infancia y al Ministerio Público el padre de Samuel admitió que le había pegado varias veces con los puños y en parte lo atribuyó a frustraciones propias. “Le pegué varias veces, con mis manos, mis puños”, dijo.

“Algo me pasó, ocupo que me ayude, todo estaba bien, yo le hablaba cuando estaba en la pancita, yo fui el primero que lo alzó cuando nació, después yo lo bañaba y lo cuidaba, pero algo cambió de pronto, empecé a sentir rechazo, estaba cansado de que llorara por todo, que no durmiera, que había que estar llevándolo a la clínica”, reclamó el hombre de 28 años.

El Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Floribeth Rodríguez y Hannia Rodríguez, quienes solicitaron la pena máxima por homicidio calificado, que finalmente fue acogida por el tribunal, integrado por las juezas Susana Bolaños, Marlen Vega y Karla Rodríguez, quien presidió.

Mientras la sentencia queda en firme, los sentenciados permanecerán en prisión preventiva. La causa se tramitó bajo el expediente 23-001109-0065-PE.