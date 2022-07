OIJ allana propiedad de exjugador con supuesta toma ilegal de combustible

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) custodia en este momento una propiedad en Santa Rosa, Santo Domingo de Heredia, que pertenece al exfutbolista Allan Alemán Ávila; al parecer en el sitio se encontró una toma ilegal de combustible que va hacia un poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Al consultar este pasado jueves al deportista, quien militó con el Deportivo Saprissa, confirmó a este medio que la propiedad la compró hace tres años y que hace apenas un mes la alquiló a unas personas. En el terreno “hay tres casas alquiladas y unas bodegas, nunca me habían dicho nada y nunca había tenido problemas”.

“Yo alquilé hace poquito esto a esas personas y las estoy llamando y no me contestan. Estoy esperando hablar con mi abogado para que me diga cómo reaccionar; no sé exactamente en qué parte de la propiedad está la toma porque no he podido ir, más bien ya voy para allá”, dijo el exfutbolista.

Autoridades judiciales precisaron que la supuesta toma ilegal está en una línea del poliducto de Recope en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. “La toma se dirige presuntamente hasta una propiedad privada. En este momento agentes judiciales se encuentran en el sitio haciendo la respectiva custodia”.

El operativo inició la mañana de este viernes en la propiedad del exjugador. (Marvin Caravaca)

Personal del Organismo de Investigación Judicial y Bomberos custodian la propiedad en Santo Domingo de Heredia. (Marvin Caravaca)

