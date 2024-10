Ofelia Taitelbaum ya fue trasladada a cárcel Vilma Curling para cumplir condena de siete años

Cerca de las 4 a. m. de este viernes, Ofelia Taitelbaum fue trasladada desde los Tribunales de Goicoechea hasta la cárcel de mujeres Vilma Curling, en San Rafael Arriba de Desamparados, donde ya empezó a cumplir la condena de siete años y seis meses de prisión por uso de documento falso.

Taitelbaum fue condenada por el Tribunal Penal de Hacienda en un segundo juicio en enero, por utilizar el nombre de María Otárola Soto, una costurera de San Carlos, para presentar declaraciones tributarias de sus empresas.

Dicha sentencia quedó en firme este jueves tras el rechazo de la Sala Tercera al recurso de casación presentado por Hugo Navas, el abogado de la exdefensora de los habitantes. El mismo jueves, el Tribunal emitió una orden de captura contra Taitelbaum, quien a las 7:46 p. m. se entregó a las autoridades judiciales.

Navas confirmó a La Nación que la mañana de este viernes presentó, en la misma Sala III, un recurso de revocatoria y solicitud de saneamiento por defectos absolutos contra la decisión de los magistrados.

El abogado afirmó que el martes fue notificado sobre la excusa de cuatro magistrados en propiedad y uno suplente, pues ya habían resuelto sobre este mismo expediente en el 2021. En aquel momento, la defensa de Taitelbaum pidió anular la sentencia de Apelación que ordenó repetir el primer juicio, pues aceptó algunos reclamos y no todos los que se habían presentado.

Según Navas, la última resolución está viciada porque no le avisaron quiénes serían los magistrados suplentes, por lo que no sabía si había motivo de recusación en la conformación nueva, además de que no esperaron tres días para que la gestión de la excusa quedara en firme.

Además, señaló a los magistrados por supuestamente ceder ante presiones debido a las críticas al sistema judicial del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

“Es obvio que la presión mediática influya en el ánimo de los señores magistrados, más aun si la presión deriva del presidente de la República, sin embargo, ese no es motivo para buscar cualquier excusa para separarse del caso”, argumentó Navas en el recurso.

“Nos oponemos a su separación del caso, para evitar que magistrados suplentes sin experiencia vengan a resolver un caso que requiere de capacidad suficiente y experiencia para resolverlo”, expuso en el documento.