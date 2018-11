La decisión se adoptó porque no se logró designar una junta que administre dicho régimen como lo estableció una reforma a la Ley No. 9544. En la modificación se fijó que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial pasará a ser administrado por una Junta Administradora y ya no por el Consejo Superior del Poder Judicial, como se hacía desde que se creó el fondo.