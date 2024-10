Juicio por femicidio de Yuliana Ureña ya tiene fecha de inicio

El juicio por el femicidio de Yuliana Ureña, la joven asesinada en Ciudad Quesada de San Carlos en setiembre de 2023, ya tiene fecha de inicio, según confirmó a este medio el abogado de la familia, Alfonso Ruiz. El debate oral y público contra el acusado de apellidos Acuña Sandoval, comenzará el 4 de diciembre de 2024 y se extenderá hasta el 20 del mismo mes en los Tribunales de San Carlos.

Acuña enfrentará cargos no solo por la muerte y las dos violaciones cometidas contra Yuliana, sino también por cinco violaciones adicionales perpetradas contra una menor en Alajuela, semanas antes del femicidio. Al momento de asesinar a Yuliana, Acuña huía de la justicia por esos hechos.

“Será un diciembre complicado para las familias; sin embargo, es el inicio del cierre de una etapa. Una etapa que, en definitiva, también hay que saber sobrellevar y hay que enfrentar, y lo vamos a hacer con mucho respeto, con mucha vehemencia, con mucha dignidad, siempre procurando posicionar a las víctimas que son las verdaderamente importantes en este proceso”, indicó Ruiz.

En una entrevista con La Nación, en setiembre pasado, la madre de Yuliana, Roxana Quirós, expresó su deseo de que Acuña sea encarcelado de por vida.

“Lo que quiero es sacarlo de la calle y tener la certeza de que no le va a hacer lo que nos hizo a nadie más. El riesgo con personas como esa está latente. (...) Mi miedo era que, si terminaba la prisión preventiva, él saliera a hacer más daños. Ya se sabe que no va a hacer más daños. Ahora esperamos que la condena sea la que debe ser, que no sea corta, porque él no merece estar en libertad”, manifestó Quirós.

Por su parte, Alfonso Ruiz manifestó que tanto los abogados como los familiares esperan un resultado favorable en el juicio. “Haremos de nuestra parte todo lo que sea necesario para lograr que este sujeto sea condenado de la manera más fuerte que nuestro ordenamiento permita”, afirmó.

El crimen

Yuliana, de 19 años, fue asesinada la noche del jueves 21 de setiembre de 2023, cuando se dirigía al colegio nocturno en Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela.

Según las investigaciones, mientras recorría un trayecto de aproximadamente 700 metros, fue sorprendida por un hombre que, tras forcejear con ella, la arrastró a un lote baldío, donde la violó en dos ocasiones antes de asesinarla.

El cuerpo de Yuliana fue encontrado 24 horas después, cubierto con bolsas de basura y parcialmente desnudo. Días más tarde, el sospechoso del crimen, Acuña Sandoval, de 39 años en ese momento, fue detenido.

Ruiz explicó que Acuña fue identificado como el violador y asesino de Yuliana gracias al material genético encontrado en el cuerpo de la joven.

“En la detención a él se le encuentran lesiones o rasguños en su cuerpo que son compatibles con arañazos, del mecanismo de defensa que realizó Yuliana. Cuando se revisan las uñitas de Yuliana, se encuentra material genético del imputado, lo que lo ubica físicamente con ella, no solo en los actos sexuales, sino también momentos antes de su muerte. Sobre todo porque el deceso ocurre luego de que los delitos sexuales se cometen”, detalló Ruiz.

El abogado destacó que estas pruebas, junto con los videos que muestran a Acuña forcejeando con Yuliana, fueron clave para que, menos de un año después del crimen, el Ministerio Público consolidara la acusación y estableciera a Acuña como el autor de los delitos.

Acuña Sandoval estuvo en prisión anteriormente por delitos sexuales y fue condenado a 14 años. Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena, se le otorgó un beneficio penitenciario que le permitió salir de la cárcel.

