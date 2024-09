Jefe de Investigación Antimafia de Italia: ‘Una dificultad en la lucha contra el crimen organizado es el secreto bancario’

El combate contra el crimen organizado debe consistir en un esfuerzo internacional para perseguir el patrimonio de los criminales hasta descubrir su origen ilícito, remarcó el director de la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) de Italia, Michele Carbone, en entrevista con La Nación.

Carbone es parte de una comitiva de la DIA que llegó a Costa Rica el sábado para reunirse con autoridades del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial, y darles recomendaciones para luchar contra el avance del narcotráfico y el lavado de dinero.

El general Carbone explicó que uno de los grandes desafíos para perseguir la actividad ilícita es el secreto bancario, el cual resguarda los movimientos que se hagan en la cuenta de una persona.

En Costa Rica, se puede levantar el secreto bancario si así lo ordena un juez, como parte de una investigación penal o de un requerimiento de Hacienda.

En ocasiones, como en el 2020, se ha discutido levantar el secreto bancario, lo que le daría mayor autoridad al gobierno para compartir información bancaria con otros países.

Para Carbone, compartir este tipo de datos, más un esfuerzo por uniformar los sistemas jurídicos de los países, son factores primordiales que deben considerar las fuerzas policiales a nivel global, pues el narcotráfico es una una red que no conoce fronteras.

Por esto, aseguró el jefe policial, la DIA se ha enfocado en colaborar con otros países y compartir su experiencia con la mafia, un problema que ha afectado a Italia por décadas.

– ¿Cómo es la estructura institucional de la DIA?

– La DIA está en el marco del Ministerio de Seguridad en Italia, que se llama Ministerio del Interior. Es una organización creada y querida por el juez Giovanni Falcone (asesinado por la mafia en 1992) en los años 90. Se compone de diferentes policías, la Policía del Estado, los Carabineros y la Guardia de Finanzas y, en paralelo, se instituye una Fiscalía General Antimafia.

“Las investigaciones antimafia tienen una duración más larga y son más complejas. Según el Código de Proceso Penal, estas tienen que durar mínimo 24 meses. Solo con el hecho de ser parte de una asociación mafiosa, la pena va de 4 a 12 años, y se van acumulando todos los otros delitos que ellos cometan.

“La DIA busca colaborar con otros países por medio de intercambio de informaciones o se constituyen equipos investigativos internacionales entre las fuerzas de policía. No todos los países tienen una ley eficaz, como lo que tenemos en Italia, por la experiencia contra el crimen organizado.

“Otra dificultad en la lucha contra el crimen organizado es en los países donde todavía hay secreto bancario. Para ser eficaz, se puede arrestar a una persona, decomisar, pero también se requiere quitarle el capital, la riqueza que tienen los bancos. La colaboración entre países es muy buena, pero también es necesario uniformar el sistema jurídico y las leyes”.

– Con base en lo que pudo conversar hoy (lunes) con el ministro de Seguridad y otros jefes policiales, ¿qué observaciones iniciales pueda hacer y qué recomendaciones daría a la estructura policial en Costa Rica?

– Para la lucha contra el crimen organizado, hay que tener una visión internacional y no focalizarse solamente en lo que pasa en el país. Además, el crimen organizado está en disposición de utilizar las tecnologías más avanzadas que se pueden encontrar desde los sistemas de comunicación; por ejemplo, ahora con el uso de la inteligencia artificial. Cada país, en este caso Costa Rica, debe preguntarse si tiene los instrumentos legales para poder luchar contra estos crímenes tan sofisticados como lo son ahora.

– En Costa Rica, los grupos narco suelen adueñarse de barrios pobres, donde hay pocas oportunidades de trabajo. ¿Eso tiene similitud con la mafia en Italia?

– Las estructuras del crimen organizado más o menos actúan de modo muy similar en cada país. Ellos tienen el control de la droga y el dinero, se aprovechan de la mano de obra de estas personas que no tienen a nada o que no tienen oportunidad, y les prometen ganancias.

– El año pasado empezó a funcionar la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), donde las investigaciones y los plazos del proceso penal pueden ser más largos, ¿lo considera un buen paso para enfrentar el crimen organizado?

– Es un buenísimo inicio, una buena decisión, pero hay que proceder aún más porque la lucha es bastante larga. Como también subrayó el embajador esta mañana (de lunes) al ministro (Mario Zamora), nosotros estamos a disposición para enseñar los modelos jurídicos y los instrumentos que se han utilizado en la lucha contra el crimen, y si el sistema de Costa Rica quiere adoptar como modelo parte del nuestro, estamos a disposición para trasladar la información.

– El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tiene un instrumento en el que recibe alertas de transacciones bancarias sospechosas, ¿se le podrían dar más instrumentos al ICD para perseguir el lavado de dinero?

– Ese instrumento que tiene el ICD es muy bueno, pero debe tener calidad en la comunicación y establecer protección al operador bancario que hace la comunicación, porque se asume una responsabilidad muy grande y un riesgo. Hay otros instrumentos, como quitar el secreto bancario para permitir a la Policía hacer investigaciones fiscales y acceder a la renta de la persona.

“También hay un instrumento que se está implementando a nivel de la Unión Europea, que es acceder a los registros catastrales para ver quién es el dueño de una propiedad, y acceder a quiénes son los miembros de una sociedad anónima.

“Hoy, la mafia en Italia no es como antes, después de que tuvimos atentados contra jueces, investigadores, como el caso de Falcone. Ya la mafia no actúa así tan directo, sino que ahora actúa como un río subterráneo, silencioso; no se ve, pero está actuando cada día. Cuando decomisan kilos de droga, para ellos es como una eventualidad, no les hace nada porque siguen en su negocio, el precio que pagan por esa droga es muy bajo con respecto al precio de venta”.