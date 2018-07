Se le preguntó a Escoto si ella aspirará a la presidencia de la Corte y manifestó que "sí me lo piden, quizás lo medite, pero yo no me lanzaría. Creo que estoy cumpliendo como vicepresidenta. Creo que tengo capacidad de diálogo, soy objetiva, no pertenezco a ningún grupo y trato de que haya armonía en las altas esferas”.