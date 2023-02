Fiscalía pide llevar a juicio a Keyla Sánchez por conducción temeraria

El Ministerio Público pidió elevar a juicio la causa contra la presentadora televisiva Keyla Sánchez por presunta conducción temeraria y falsedad ideológica, es decir, mentir en un documento oficial, confirmó la institución este viernes.

“La Fiscalía de Pavas informó que el expediente seguido contra la señora Sánchez fue remitido al Juzgado Penal con acusación y solicitud de apertura a juicio, desde noviembre 2022″, detalló la entidad acusadora ante consulta de La Nación.

Sánchez había tenido un accidente de tránsito la madrugada del 31 de marzo del 2022, en la ruta 27. La conductora de Teletica chocó contra un muro en el peaje y debió ser trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde estuvo internada.

Al día siguiente, trascendió que la Fiscalía había abierto una investigación de oficio contra Sánchez, dentro del expediente 22–000203–0283–PE.

Keyla Sánchez fue indagada en setiembre pasado. Foto: Instagram.

Semanas después, la presentadora declaró en sus redes sociales que “si querían escuchar los motivos del accidente no ha sido por alcohol y menos por drogas (...). Tampoco fue por todas esas razones que la gente puso. De verdad me impacta (al leer). No es así. Solamente mi persona y el núcleo súper cercano sabe qué fue lo que pasó y las únicas personas que deben saberlo. Todos los demás publican, es lo más fácil y más sencillo”.

Sánchez fue luego indagada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que el 21 de setiembre la buscaron en su lugar de trabajo, en las oficinas de Teletica.

El Código Penal establece en el artículo 261 bis un castigo de uno a tres años de prisión cuando se incurre en el ilícito de conducción temeraria, mientras que en el apartado 367 se estipulan penas de uno a seis años cuando alguien “insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.