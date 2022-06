Evite ser estafado en planes de viajes al mundial Qatar 2022 con estos consejos

Ante la llegada de las vacaciones estudiantiles de medio año y la cercanía del Mundial Qatar 2022, el Ministerio Público alertó sobre posibles estafas con planes de viajes que buscan engañar a las personas y apropiarse de su dinero. Actualmente, por este delito, la Fiscalía tramita 11 causas.

Esteban Aguilar, fiscal especializado en Fraudes y Cibercrimen del Ministerio Público, explicó que las ofertas y los precios sumamente atractivos son los principales ganchos de los delincuentes, pero, al mismo tiempo, es una de las principales señales para sospechar.

“El principal error es que la gente no tiene malicia y se van a la primera oferta que se les ponga por delante por el hecho de ser algo muy barato, y hay que recordar que los delincuentes ante cada oportunidad de un negocio, o una fecha importante, van a verlo como un nicho para estafar a las personas, especialmente por el tema de vacaciones que está cerca y el mundial”.

El experto indicó que los engaños más comunes son ofrecimientos de paquetes inexistentes, problemas en la tramitación del viaje, modificaciones en fechas por cancelación de la reserva en el hotel.

Además, otra técnica utilizada es hacerle creer a la persona afectada que ganó un concurso y le solicitan dinero de una tarjeta de crédito o débito para proceder con el canje del premio.

El Ministerio Público alertó a la población de posibles estafas de planes de viajes al Mundial Qatar 2022. (KARIM JAAFAR/AFP)

Aguilar recomendó verificar ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), si la agencia o empresa que está siendo intermediaria para la compra del hospedaje, tiquetes o planes vacacionales está formalmente inscrita para esa actividad.

“Lo siguiente es hacer un estudio en redes sociales; generalmente, esas publicaciones se hacen por medio de estas plataformas, entonces podemos hacer una verificación de si las personas han hecho comentarios de la empresa, ver la puntuación que tienen, rastrear en buscadores de Internet si hay noticias vinculadas con esa organización”, detalló.

Por medio de una acción civil, la persona podría recuperar el dinero en caso de que se logre condenar a la persona que lo estafó,;esta puede ser interpuesta por su abogado de confianza o, si no se cuenta con los medios suficientes, se puede realizar la solicitud en la oficina de defensa civil de la víctima; sin embargo, lo principal es buscar una sanción.

El fiscal también llamó a tener precaución cuando se realicen compras por medio de Internet, que sean sitios debidamente autorizados.

Asimismo, no se debe aportar información sensible como claves de acceso a cuentas bancarias, tokens o pin de seguridad.

“Si una persona sufre una estafa de este tipo debe denunciar de inmediato ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o la Fiscalía más cercana; es de mucha utilidad que pueda aportar capturas de pantalla, comprobantes o recibos que muestren a la presunta empresa y su método para publicitarse”.

Casos recientes

El 28 de enero de 2022 fue detenido en el puesto de Migración y Extranjería en Paso Canoas, un hombre identificado como Kenneth Rey Bermúdez, de 28 años, cuando intentaba salir del país, luego de que el Ministerio Público le abrió una causa como sospechoso del delito de estafa.

De acuerdo con un boletín de prensa emitido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a este individuo se le vincula con cerca de 250 casos de estafa, cometidos con la creación de una supuesta agencia de viajes que operaba por medio de una página en Facebook. En ese sitio se ofrecían paquetes que incluían traslado en avión, hospedaje y tours a cualquier destino del mundo.

El sitio digital se llama Dayk Travel and Tour y no registra publicaciones nuevas desde el 12 de octubre del 2021. El contacto con la agencia de viajes es un número telefónico (que aparece a nombre de Rey Bermúdez), así como un correo electrónico. La empresa no cuenta con instalaciones físicas en ninguna parte.

Un individuo de apellido Rey Bermúdez, de 28 años, fue detenido el jueves en la tarde en el puesto de Migración y Extranjería en Paso Canoas, en la frontera con Panamá, cuando intentaba salir el país, luego de que el Ministerio Público le abrió una causa como sospechoso del delito de estafa. Fotos OIJ

